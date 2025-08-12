Doteď se mluvilo především o tom, že státu utíkají miliardy na nelegálním hazardu. Nově ale finanční správa vůbec poprvé prokázala, že navzdory přísným regulacím se systematicky krátí daně také v oficiálním a státem licencovaném hazardním byznysu. Jednomu z provozovatelů kamenných kasin doměřili úředníci za jediný rok daň ve výši přes půl miliardy korun. Stejnou sofistikovanou metodu falšování dat o sázkách a výhrách hráčů, ze kterých se následně daň počítá, navíc podle zjištění HN používají i další majitelé heren nebo kasin.

Hraje se přitom o velké peníze. Češi loni prosázeli 984 miliard korun, z toho se jim 917 miliard vrátilo na výhrách. Rozdíl mezi tím ale musí provozovatelé hazardu zdanit speciální hazardní daní – loni takto odvedli přes dvacet miliard korun. Reálně by ale stát měl podle všeho inkasovat daleko více. 

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak se krátí daně v legálních kasinech?
  • O kolik stát přichází peněz?
  • Jaké nástroje má finanční správa při kontrole daně z hazardu?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.