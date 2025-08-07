Stavební trh v Česku letos překonal jeden nepříjemný milník. Počet vydaných stavebních povolení za první pololetí je nejnižší za posledních 25 let a poprvé se tak dostal po 30 tisíc. Ačkoliv za stejné období výstavba meziročně vzrostla o 14 procent, stavebníci a developeři vidí za nízkým počtem vydaných povolení alarmující zprávu, jejíž důsledky se projeví v blízké budoucnosti.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Co může způsobit rekordně nízký počet vydaných stavebních povolení.
  • Co na to říkají developeři.
  • Jak to vidí ekonomové.
  • Co k tomu slibuje ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek.
