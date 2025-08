Ústavní soud otevřel dětské oběti sexuálních trestných činů cestu k vyšší náhradě nemajetkové újmy. Nevlastní otec z Teplicka ji dlouhodobě znásilňoval a zneužíval k výrobě pornografie. Uplatněný nárok na náhradu činil 600 tisíc korun, trestní soud dívce přiznal jen 200 tisíc korun a se zbytkem ji odkázal do občanskoprávního řízení. Podle ústavních soudců bylo rozhodnutí v této části nesrozumitelné a nedostatečně vysvětlené.

„Bylo odůvodněné vnitřně konfliktně, nesrozumitelně a svévolně nebralo v potaz některá zákonná kritéria,“ řekl novinářům soudce zpravodaj Zdeněk Kühn.

Znovu rozhodne Vrchní soud v Praze, musí svůj postup lépe vysvětlit a zohlednit například to, že muž uváděl dívku pomocí léčiv do stavu bezbrannosti a že si praktiky fotil a natáčel. Porůznu je pak sdílel a nahrával do sítě takzvaného temného webu. Trestná činnost se odehrávala v letech 2018 až 2023, kdy bylo dívce pět až deset let.

Muž byl odsouzen za znásilnění a dětskou pornografii, Krajský soud v Ústí nad Labem jej poslal na 12 let do vězení a uložil mu ústavní léčbu. Vrchní soud v Praze později trest zmírnil na deset let vězení, na čemž se po dnešku nic nemění. Ústavní soudci se zabývali jen náhradou újmy.

Už krajský soud připustil, že odsouzený intenzivně zasáhl do osobnostních práv dívky a do jejího mravního, duševního a tělesného vývoje. Uplatněný nárok na náhradu nemajetkové újmy však nepovažoval za přiměřený, mimo jiné proto, že dívka si na většinu aktivit nepamatuje, něco snad vnímala i jako hru. Nešlo o penetrační sexuální praktiky.

Odsouzený podal dovolání

Náhradu újmy nezvýšil ani Vrchní soud v Praze. Odkázal na znalecké posudky, podle kterých dívka zatím nevykazovala negativní následky, přičemž hypotetické budoucí následky zohlednit nelze.

„Neschopnost poškozených plně pochopit zásah do práv nemůže být důvodem pro snížení náhrady za nemajetkovou újmu. Trestní soudy přitom musí zohlednit též šíření pořízených pornografických záběrů na webu, a tím spíše na takzvaném temném webu (dark web),“ stojí v nálezu. Nikdo z aktérů kauzy ani jejich právních zástupců se vyhlášení nálezu osobně nezúčastnil.

Odsouzený muž před časem ještě podával dovolání k Nejvyššímu soudu, poukazoval například na přísnost desetiletého trestu vězení. Nejvyšší soud dovolání odmítl. „Relativní přísnost trestu koresponduje se závažností posuzované trestné činnosti, její mnohostí a následky, zjištěnými okolnostmi, za nichž byla páchána, trváním trestné činnosti, nízkým věkem oběti, osobou obviněného a podobně,“ stojí v odůvodnění.

Případ odhalil americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI), který své poznatky předal kolegům v Česku.