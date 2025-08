Europoslanec a čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek nebude potrestaný za rychlou jízdu po dálnici D5 v Plzeňském kraji. Policie předala v červnu přestupek ke správnímu řízení na městský úřad v Rokycanech. Ten věc odložil, řekla ČTK mluvčí radnice Natálie Vainarová. Lídr středočeské kandidátky Motoristů pro sněmovní volby Turek na Facebooku označil své jednání za obrovskou chybu a uvedl, že při vyšetřování spolupracoval, nevyužil imunitu a k jízdě se okamžitě přiznal.

Kromě překročení rychlosti a držení telefonu za jízdy podle policie neměl řidič ani platnou dálniční známku, tuto věc policie předala ke správnímu řízení celnímu úřadu. Úřad zatím řízení neukončil.

„V dané věci bylo vedeno řízení příslušným správním orgánem města Rokycany. To bylo pravomocně ukončeno odložením,“ řekla Vainarová. Důvody ani další podrobnosti nesdělila.

„I přes to, že policie odložila vyšetřování mé jízdy na D5, a i přes to, že průměr v daných úsecích podle policie nedosahoval ani 130 kilometrů za hodinu, rozhodně považuju za obrovskou chybu, že jsem mohl neuváženě inspirovat kohokoli k nepřiměřené jízdě, a velmi jsem se poučil, mého jednání je mi líto, nedomyslel jsem následky a to, jak velký mohu mít v tomto směru dopad právě třeba na mladé a nezkušené řidiče, které je naopak nezbytné inspirovat k opatrné jízdě,“ napsal Turek. V reakci na odložení případu poslal podle svého vyjádření Fondu pro oběti nehod padesát tisíc korun, což je podle něj dvojnásobek maximální pokuty, která mu hrozila.

Turek v dubnu na sociálních sítích sdílel fotografii, kde tachometr jeho vozu ukazuje rychlost vyšší než dvě stě kilometrů za hodinu, údajně pořízenou na dálnici v Německu. Nyní ale uvedl, že on o místě pořízení záběru nemlžil a nelhal, že byl z Německa. Podle něj to mylně následně uváděla některá média.

Turek vyšší rychlost připustil

Případ začalo prověřovat policejní prezidium, spis později postoupil do Plzeňského kraje kvůli podezření, že povolenou rychlost europoslanec překročil na D5 na území Plzeňského kraje. Krajská policie poté uvedla, že řidiče předvolají k podání vysvětlení policisté z dálničního oddělení ve Svojkovicích na Rokycansku. V květnu Turek pro server Novinky.cz připustil, že rychlostí vyšší než dvě stě kilometrů za hodinu jel po české dálnici D5.

Ve správním řízení je i další podezření, že se Turek dopustil přestupku. „Ve věci oznámení Policie České republiky o podezření ze spáchání přestupku týkajícího se neuhrazení časového poplatku u vozidla, které užilo zpoplatněnou komunikaci D5, bylo zahájeno správní řízení. V současné době běží lhůta pro vyjádření obviněného z přestupku ke shromážděným podkladům,“ řekla ČTK mluvčí plzeňského celního ředitelství Marcela Kašparová.

Obvodní státní zastupitelství Prahy 4 se zabývá trestním oznámením, které na Turka podala jeho bývalá přítelkyně. Server Page not found v červnu napsal, že žena politika viní z několik let trvajícího domácího násilí, vyhrožování střelnou zbraní a v jednom případě i znásilnění, a to v období před patnácti až dvaceti lety. Europoslanec obvinění z násilí vůči bývalé partnerce odmítl, připustil jen nevěru.