Bývalý koordinátor objasňování bitcoinové kauzy David Uhlíř neplánuje vypracovat závěrečnou zprávu o svých zjištěních a doporučeních. Deníku N řekl, že po skončení jeho vztahu s ministerstvem spravedlnosti k tomu nemá důvod. Ministryně Eva Decroix (ODS) přitom minulý týden při vysvětlování předčasného ukončení Uhlířova angažmá v roli poradce uvedla, že Uhlíř je připravený zprávu po návratu z dovolené sepsat. Vyjádření ministryně zjišťuje ČTK.

„Měl jsem k dispozici objem podkladů, ty jsem vrátil. Podepsala se dohoda o skončení právních služeb, čímž pro mě ta věc skončila,“ sdělil Uhlíř. Doplnil, že zatím nemá informace o tom, že by ho Decroix zbavila mlčenlivosti, což před novináři rovněž avizovala. Rozhovory médiím Uhlíř k tématu bitcoinů dávat nechce, Deníku N to zdůvodnil množstvím žádostí.

Decroix jmenovala Uhlíře koordinátorem 19. června, svou zprávu měl odevzdat do konce srpna. Ministerstvo ale už 28. července oznámilo ukončení spolupráce – podle Decroix Uhlíř svou misi splnil a další koordinace kroků ministerstva Uhlířem by byla nadbytečná a nehospodárná, protože by nepřinesla nic nového.

Ministryně také nejprve uváděla, že Uhlířova zpráva nevznikne, protože by byla duplicitní k vyžádaným právním stanoviskům a zadanému externímu auditu. Později ale řekla, že nemá problém s tím, aby zpráva vznikla, a že Uhlíř je k jejímu sepsání připraven.

Ministerstvo se rozhodlo vyplatit Uhlířovi za jeho služby 160 tisíc korun plus DPH, což je polovina původně sjednané částky. K dopracování a zveřejnění písemné zprávy vyzývalo Decroix koaliční hnutí STAN, jehož místopředseda Karel Dvořák je náměstkem ministryně a vede pražskou kandidátku hnutí v podzimních sněmovních volbách. Podle Dvořáka Uhlíř doposud nezodpověděl veřejnosti řadu otázek.

Kvůli přijetí miliardového bitcoinového daru pro ministerstvo od odsouzeného obchodníka s drogami rezignoval předchůdce Decroix Pavel Blažek (ODS). Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje okolnosti kauzy pro podezření ze zneužití pravomoci, legalizace výnosů trestné činnosti a nedovoleného nakládání s drogami.