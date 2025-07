Senátoři vrátili do hry návrh ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS), aby se nedanily příjmy z prodeje firem nad 40 milionů korun, tím by tato daň fakticky skončila. Sněmovna už mu jednou takový plán zamítla, většině poslanců vadilo, že se návrh týkal i prodeje kryptoměn. Napodruhé už by záměr ministra financí mohl projít, senátoři poslali do sněmovny pozměňovací návrh, který se už bitcoinů a dalších virtuálních mincí netýká.

Zvláštností přitom je, že zdanění firem zavedla současná vláda. Toto pravidlo začalo platit teprve od letošního ledna.

