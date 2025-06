Jsou mladí, ještě nemají ani maturitu, ale už vydělávají slušné peníze. Jsou zapálení pro svůj obor a chtějí i ostatním středoškolákům ukázat, že má cenu se snažit i nad rámec povinné výuky. Jak to udělat, představí na UŠI Festu. Ten chce propojit aktivní mladé lidi a zároveň inspirovat školy k vytvoření prostředí, které studenty v inovátorství podpoří. Vše začal dnes už bývalý student Smíchovské průmyslové školy Petr Štěpánek, který při studiu vytvořil moderní prostor pro startupovou líheň, následně založil několik projektů a strávil průběžně rok v Silicon Valley i na MIT v Bostonu.

„Chtěli jsme místo, kde můžeme po škole pracovat na našich projektech,“ vysvětluje Štěpánek a popisuje, jak se skoro „vloupali“ do dříve nepříliš využívaných školních dílen a šaten v budově na dvorku. A jak se jim tam s podporou ředitele průmyslovky Radko Sáblíka a pražského magistrátu podařilo vybudovat při střední škole unikátní coworkingové centrum, moderní dílnu a také prostor Next zone. Ten už dnes funguje jako samostatná firma, která pořádá různé debaty, konference a vyjíždí také do terénu. Studenti v ní mohou pracovat už při škole, přivydělávat si a zároveň sbírat zkušenosti.

Štěpánek začal s podnikáním v šestnácti letech. Podílel se na sestrojení rakety, kterou během covidu vystřelil „do vesmíru“, pracoval na flashboardech, tedy druhu skateboardu, kvůli nimž odjel sbírat zkušenosti do Číny, a nyní společně s dalšími vysokoškolskými studenty Evou Kuttichovou a Michalem Pohludkem sklízí úspěchy se start-upem Macromo. Ten využívá technologie k diagnostice a interpretaci výsledků testů DNA. Díky nim by se lidé mohli dozvědět, k jakým nemocem mají predispozice – a to ještě předtím, než se u nich objeví první příznaky. A propuknutí nemocí tak předcházet.

„Tři měsíce jsem plánoval vstup velkého investora do Macroma. Vše bylo připravené, téměř do puntíku sepsané smlouvy. Ale týden před podpisem jsem šel na akci Podnikatel roku EY, kde jsem se potkal se zakladatelem Rohlíku Tomášem Čuprem a podali jsme si ruku na to, že investorem bude nakonec on. Proto mám rád všechny networkingové akce a jsem přesvědčen o tom, že mají hluboký smysl,“ vysvětluje Štěpánek, proč je pro inovátory tak důležité se potkávat.

Nyní s kolegy připravují také inkubační program pro studenty ČVUT a VŠCHT. Projekt s názvem Make-iton chce podpořit studenty vysokých škol, kteří přicházejí s nápadem na hardwarovou inovaci.

Sáblíkova škola je vyhlášená tím, že dává studentům prostor k realizaci vlastních nápadů, nebo rovnou podnikání. Ti pak mají individuální plány a při dodržení domluvených povinností mohou na svých projektech pracovat i místo vyučování. Sáblík je kvůli tomu často kritizován ostatními řediteli. Sám je velmi aktivní a snaží se ovlivnit i dění v českém školství mimo svou průmyslovku.

I proto se rozhodl v roce 2023 založit Unii inovativních škol (odtud zkratka UŠI – Unie škol inovativních). „Existující spolky – například Asociace ředitelů gymnázií nebo jiná sdružení středních průmyslových škol – zastávají veskrze konzervativní postoje. My se chceme sdružovat se školami, které chtějí jít moderní cestou, a skutečně pracovat na inovacích, jež mohou změnit náš vzdělávací systém,“ říká ředitel.

Jednoduše staví na tom, že studenti se ve škole nevzdělávají, ale jsou partneři, kteří na chodu školy participují, aktivně ho ovlivňují, či dokonce sami vytvářejí. Motivací má být inspirace škol navzájem.

Unie se postupně rozrůstá, letos poprvé pořádá festival UŠI Fest, který se koná pod záštitou prezidenta Petra Pavla a Hospodářské noviny jsou mediálním partnerem. Proběhne v prostorách Smíchovské střední průmyslové školy od pondělí 23. do středy 25. června a celý ho zorganizovali sami studenti.

„Cílem je ukázat veřejnosti, co dokážou studenti vytvořit, pokud dostanou možnost a důvěru. Zároveň bude prostor pro networking a vzájemnou inspiraci,“ říká ředitel festivalu Aram Jurík, student prvního ročníku Gymnázia Jana Keplera, které společně s dalšími 15 školami napříč Českem patří k zakládajícím členům UŠI.

Prezentovat se bude například projekt s názvem LASAR, jehož tým sestrojil a z USA do kosmu vypustil družici ve tvaru kostky. Nebo projekt Zvaž vědu!, který vznikl z popudu dvou středoškoláků. „Všechny nás baví matematika a další přírodní vědy. Kdybychom se ale o nich dozvídali jen ve škole, nikdy nás bavit nezačnou. Proto jsme se rozhodli, že s tím něco uděláme, a začali jsme pořádat akce, kde se jako středoškoláci snažíme další středoškoláky pro vědu nadchnout,“ vysvětlil Jan Herzig, student Gymnázia J. Š. Baara v Domažlicích.

Další z více než třiceti účastníků je třeba Vesmírná akademie, která se ve spolupráci s ministerstvem dopravy snaží studenty informovat o možnostech práce související s vesmírným programem. Na akci proběhnou také přednášky a diskuse pro učitele a ředitele škol.