Konání ministerstva spravedlnosti? Nepochopitelné. Ministerstva financí? K němu má spoustu otázek. Přesto ministr vnitra a šéf koaličního STAN Vít Rakušan v bitcoinové kauze stojí za svými koaličními partnery z ODS. V rozhovoru pro HN vysvětluje proč. Ale přibližuje také, jak bude vrcholit mnohými kritizovaná „dobrá“ kampaň STAN a proč je přesvědčen, že navzdory současné kauze, která se dotýká celé vlády, hnutí ještě v preferencích poroste.

Jak těžké bylo pro vás osobně rozhodnutí podržet vládu?

Osobně to pro mě tak těžké nebylo. Vyvolávání nějaké krize a nedůvěry není v tuto chvíli vůbec prospěšné. To vůbec neznamená, že bych dával bianco šek k vysvětlení té aféry. Ale já za konceptem této vlády, jejímž členem jsem 3,5 roku, stojím.

Cítíte vůči ODS nějaký závazek za to, že STAN podržela zase při kauze Dozimetr?

Nebral bych to, že je to obchod něco za něco. Každá ta kauza byla jiná. Z Dozimetru jsme vyvodili zodpovědnost, odstoupil i ministr, ač v tom finálně nijak nefiguroval, svolali jsme sněm. A takto jsme šli za našimi koaličními partnery. Současná kauza je zvláštní v tom, že v ní není poškozený, ale je v ní systémové selhání a větší potenciál eroze důvěry v instituce. To je v této chvíli věc velmi nepříjemná.

