Novým ředitelem Knihovny Václava Havla se stal ekonom a spisovatel Tomáš Sedláček. V rozhovoru pro HN vysvětluje, jak se instituce pod jeho vedením změní a proč jsou myšlenky Václava Havla v dnešní přelomové době opět aktuální. „Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne,“ cituje Havla Sedláček. Řeč je i o Donaldu Trumpovi, Mordoru, Hobitíně či o tom, jestli se Evropa může zachránit.

Řekl jste, že chcete z Knihovny Václava Havla udělat platformu světového formátu. Proč si myslíte, že se to může z Česka povést?

Protože Václav Havel je jeden z mála českých myslitelů, kteří měli světový formát. Celý svět zná díky němu protikomunistický disent, sametovou revoluci. Byl schopný předat skrze divadelní hry svoje poselství i lidem, kteří se o politiku nezajímají. A co je naprosto jedinečné: získal si sympatie světa nejen pokorou, ale i svým pojetím bohémství jako způsobu života. Kloubil v sobě extrémně seriózního, vážného a hrdého politika, který se dokázal postavit komunistické mašinerii, ale zároveň si ve všem, co dělal, i v sebeprožívání udržel hravý element. Právě tohle je model českého – v dobrém slova smyslu – bohémství, který má co říci světu.

Máte nějaký příklad instituce, ke které by se Havlova knihovna měla přiblížit?

