Volby do Poslanecké sněmovny by nyní přesvědčivě vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34,9 procenta hlasů. Druhá koalice Spolu by měla 18,2 procenta a třetí hnutí Starostové a nezávislí (STAN) 11,1 procenta. Do sněmovny by se dostali ještě opoziční SPD a...

27. 1. 2025 ▪ 2 min. čtení