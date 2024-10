Lidé na stavebních úřadech by měli brzy začít používat postupy jako v dobách před startem digitalizace stavebního řízení. A v nových systémech se budou moct pohybovat jen dobrovolně. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS), který po odstupujícím ministru pro místní rozvoj Ivanu Bartošovi (Piráti) převzal agendu stavebního řízení, už přichystal návrh změny zákona, který to umožní. Dokument mají HN k dispozici. Jedná se o prozatímní řešení do doby, než se podaří odstranit nedostatky v digitalizaci. Ta odstartovala 1. července, po silné kritice ze strany starostů i úředníků se ale ukázala jako nefunkční. Premiér Petr Fiala kvůli tomu Bartoše minulý týden odvolal.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Proč přichází Martin Kupka s novelou zákona.

Jak novela usnadní úředníkům práci.

Jak ji hodnotí obce.

Kdy ji schválí vláda.