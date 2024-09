Při letošních záplavách se dostala do popředí přehrada Nové Heřminovy na Bruntálsku. Ne snad, že by zadržela nějakou vodu, ale tím, že ani po desítkách let plánování nestojí. Propočty vodohospodářů ukazují, že kdyby už na řece Opavě stála, mohla by...

16. 9. 2024 ▪ 5 min. čtení