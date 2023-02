Když je nemůžeš porazit, kup je. Poučka, kterou má pod kůží část velkého byznysu, získala v době nástupu elektromobilů popularitu i ve světových automobilkách. „Fosilní dinosaury“, zásobující svět auty na benzin či naftu, totiž vyděsil náskok Tesly, která jako první uvedla na trh životaschopný vůz poháněný baterií. Roli hrál i její nepopiratelný úspěch na burze. Navíc tu byl příklad Toyoty, největší automobilky světa, která se do Tesly vlastnicky „nabourala“ už před dávnými 13 lety, kdy Muskova firma ještě ani neuvedla akcie na burzu. Japonci na koupi podílu rozhodně neprodělali a to, co přinesl pohled do kuchyně inženýrů Tesly, mohlo být ještě cennější.

A protože pro velké korporace není nic jednodušší než úspěšný recept okopírovat, začaly akcie ve start-upech zaměřených na elektromobilitu kupovat i další významné automobilové koncerny. Jenže ne každá ambiciózní firma s velkohubým vedením se stane Teslou, takže automobilky teď za neuvážené investice platí. V miliardách.