Pražská koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) nabídne Pirátům a STAN dohromady šest míst v jedenáctičlenné radě hlavního města. Spolu by podle nabídky připadlo pět míst včetně primátorského postu pro Bohuslava Svobodu (ODS), Piráti by měli čtyři místa a STAN dvě. ČTK to sdělila mluvčí pražského Spolu Lenka Mottlová. Nová vláda by podle koalice mohla vzniknout do měsíce. Vyjádření Pirátů a STAN ČTK shání.

Jednání o nové koalici trvají v metropoli od voleb koncem loňského září. Koalice Spolu se v nové nabídce vzdala kromě většiny také návrhu na vznik investičního náměstka, který by připadl ODS a měl by na starosti všechny větší investice napříč gescemi. „Abychom podpořili vznik koalice na vládním půdorysu, vzdali jsme se většiny v radě, pozice investičního náměstka a našim koaličním partnerům jsme nabídli gesce, které jsme sami chtěli vykonávat,“ uvedl Svoboda.

Vyjednávání o novém vedení hlavního města trvá skoro čtyři měsíce, a je tak nejdelší od vzniku Česka. Od voleb na podzim 1994 se na zvolení nového vedení města čekalo nejdéle měsíc a půl. V roce 2010 byli rada a primátor zvoleni 45 dní po volbách, o čtyři roky později to trvalo o den déle. V letech 1994 a 1998 byli primátoři zvoleni po necelých dvou týdnech od voleb.

Nabídka Spolu počítá s tím, že Piráti by v radě obsadili pozice prvního náměstka pro dopravu a radních pro správu majetku, pro životní prostředí a pro legislativu, ICT, smart city a inovace. STAN by připadly gesce územního rozvoje a školství spolu se sportem. Zástupci Spolu by v radě měli na starosti gesci financí, dále bydlení, sociální věci a zdravotnictví, problematiku infrastruktury a městských služeb a kulturu a cestovní ruch. Primátor Svoboda pak má mít na starosti vnější vztahy, bezpečnost a energetickou a kybernetickou bezpečnost.

Podle předsedy zastupitelského klubu Spolu Zdeňka Zajíčka (ODS) je nabídka vůči možným koaličním partnerům maximálně vstřícná. Spolu podle něj ustoupila od gescí, o které měla velký zájem. „U těchto gescí, například v dopravě, očekáváme, že v případě, že koaliční partneři akceptují naši nabídku, dojde následně k jednání programových týmů. Ty budou mít za úkol nalezení kompromisu, aby byly naplněné programové priority jednotlivých stran,“ uvedl.

Komunální volby na magistrát loni na podzim vyhrála koalice Spolu, v 65členném zastupitelstvu získala 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Třetí Piráti mají 13 zastupitelů a Praha sobě 11 mandátů. Pět zastupitelů má STAN, šestá SPD získala tři mandáty.