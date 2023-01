Nezaměstnanost v Česku v prosinci stoupla na 3,7 procenta, zatímco předchozí tři měsíce stagnovala na 3,5 procenta. O práci se prostřednictvím úřadů práce ucházelo 271.803 lidí, to je o skoro 15 tisíc více než o měsíc dříve.

Současně o zhruba 3300 oproti listopadu ubylo volných pracovních míst, kterých zaměstnavatelé na konci loňského roku nabízeli 288.647. Jejich nabídka byla přesto dál vyšší než počet uchazečů. Vyplývá to z údajů, které v pondělí zveřejnil Úřad práce ČR (ÚP ČR). Předloni v prosinci činila nezaměstnanost v zemi 3,5 procenta.

Analytici nárůst nezaměstnanosti poslední měsíc roku očekávali, opakuje se každý rok. "S příchodem zimy postupně končí sezonní práce zejména v zemědělství či ve stavebnictví, a do evidence se už hlásí ve větším počtu i lidé, jimž skončily termínované pracovní smlouvy a dohody nebo například živnostníci, kteří dočasně přerušili svou činnost," uvedl Úřad práce.

Nejvyšší nezaměstnanost v prosinci zůstala stejně jako v předchozích měsících v Ústeckém kraji, kde dosáhla 5,5 procenta. Následuje Moravskoslezský kraj, kde bylo na konci roku bez práce 5,1 procenta lidí. Tyto regiony mají nejvyšší podíl nezaměstnaných osob dlouhodobě, což podle odborníků odpovídá jejich ekonomické situaci. Naopak nejnižší nezaměstnanost byla v prosinci v Pardubickém, Plzeňském a Zlínském kraji, a to shodně 2,9 procenta.

Na úrovni okresů jsou rozdíly ještě výraznější. Nejnižší nezaměstnanost byla na konci prosince v okrese Praha-východ, a to 1,5 procenta, následuje Praha-západ s mírou nezaměstnanosti 1,7 procenta. Na opačném konci žebříčku se umístilo Karvinsko s nezaměstnaností 8,3 procenta a Bruntálsko s 6,9 procenta.

Z celkového počtu evidovaných nezaměstnaných tvořily 53,5 procenta ženy. Okamžitě do práce mohlo na konci prosince nastoupit 247.793 nezaměstnaných. Na jedno volné pracovní místo připadalo v celostátním průměru 0,9 uchazeče, na Karvinsku to bylo 11,3 a naopak v okrese Praha-východ s nejnižší nezaměstnaností v Česku jen 0,2 uchazeče. Průměrný věk nezaměstnaných činil v prosinci 43,2 roku, o rok dříve to bylo 43,5 roku. Věková struktura uchazečů o zaměstnání se za posledních pět let podle Úřadu práce ČR výrazně nemění.

Nezaměstnanost během loňského roku kopírovala klasickou vývojovou křivku zohledňující sezonní vlivy. "Až do srpna byla v meziročním srovnání nižší, než v roce 2021. V září se pohybovala na stejných hodnotách a od října jsme zaznamenávali nárůst, který byl ale velmi mírný a pohyboval se v jednotkách desetin procentního bodu. V absolutních hodnotách ke konci roku mírně vzrostl počet evidovaných uchazečů o zaměstnání a klesl počet volných pracovních míst," shrnul generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.

Ze strany zaměstnavatelů stále přetrvává zájem o zaměstnance, převážně v technických a dělnických profesích. Dlouhodobá poptávka je po kvalifikovaných řemeslnících. V následujících měsících nezaměstnanost v souvislosti s útlumem sezonních prací pravděpodobně vzroste. Situace na trhu práce se bude podle ÚP odvíjet mimo jiné od průběhu válečného konfliktu na Ukrajině, aktuální epidemické situace a dopadů energetické krize na zaměstnavatele.

Ke konci minulého roku pracovalo v Česku podle evidence úřadů práce 173.246 Ukrajinců s udělenou dočasnou ochranou, o měsíc dříve jich bylo necelých 100.000. Zhruba tři čtvrtiny z nich jsou ženy. Nejčastěji pracují jako montážní dělníci nebo pomocníci ve stavebnictví, výrobě a dopravě. Někteří se už vrátili zpět domů nebo ze zaměstnání odešli. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce bylo Ukrajinců 5,2 procenta, v listopadu činila jejich nezaměstnanost 5,3 procenta.

Na základě informací od zaměstnavatelů se letos nechystá žádné velké propouštění. "Firmám se většinou daří optimalizovat náklady. Problémem naopak stále zůstává nedostatek kvalifikovaných lidí. Stále důležitější budou rekvalifikace, proto se na ně zaměříme, například prostřednictvím projektu iRekvalifikace. Ten nabídne kurzy v oblasti digitálních kompetencí, které budou dispozici přes nový e-shop," uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Lidí bez práce přibude

Prosincový růst nezaměstnanosti na 3,7 procenta z listopadových 3,5 procenta odpovídal sezonnímu vývoji. Shodují se na tom analytici oslovení ČTK. V dalších měsících podle nich nezaměstnanost mírně poroste kvůli celkovému ochlazení ekonomiky. Počet nezaměstnaných by ale neměl dosáhnout takové úrovně, aby to působilo ekonomice problémy.

„Data nenaznačují nepříznivý vývoj oproti běžné sezonnosti jak v počtech uchazečů o zaměstnání, tak v počtech uchazečů nově hlášených do evidence úřadů práce, a to navzdory tomu, že tuzemská ekonomika od druhé poloviny minulého roku mírně klesá. Trh práce je sice tradičně opožděný ukazatel, kde se ekonomické potíže projevují s určitým prodlením, dlouhodobě přehřátý trh práce a boj o vhodné zaměstnance však patrně působí tak, že se zaměstnavatelé obávají vhodné pracovníky propustit, jelikož se obávají, že mohou mít v budoucnosti problém je opět získat," uvedl hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler.

Podle generálního ředitele společnosti Randstadt Česká republika Martina Jánského je dalším důvodem zvýšení nezaměstnanosti také zdražení energií. "Řada zaměstnavatelů zastavila nábor a vyčkává, jak bude vypadat ekonomická situace v prvním kvartálu. Ke konci roku navíc zpravidla končí mnoha zaměstnancům smlouvy. U některých firem nyní vnímáme zvýšený trend dočasného najímání agenturních pracovníků, především modrých límečků, což zaměstnavatelům umožňuje flexibilitu z hlediska propouštění," uvedl.

V dalších měsících analytici očekávají mírný růst nezaměstnanosti. "Vzhledem k tomu, že česká ekonomika nyní prochází mírnou recesí, bude nezaměstnanost v následujících měsících zřejmě mírně stoupat. Z průzkumu PMI vyplývá, že některé firmy již nižší objem zakázek kompenzují jednak nižšími cenami ale i propouštěním zaměstnanců. Za celý letošní rok očekáváme podíl nezaměstnaných v průměru na 3,9 procenta po loňských průměrných 3,4 procenta," uvedla analytička Komerční banky Jana Steckerová.

"Snižovat počty zaměstnanců chce podle aktuálního průzkumu generálních ředitelů PwC CEO Survey v letošním roce zhruba čtvrtina firem, zpravidla se ale bude jednat jen o jednotky procent z celkového počtu zaměstnanců. Naopak 40 procent českých firem chce nabírat. Zaměstnanci, kteří přijdou kvůli potížím svého zaměstnavatele o práci, tak nebudou mít problém najít nové uplatnění," sdělila ČTK expertka PwC na řízení lidských zdrojů Andrea Linhartová Palánová. Podle ní se ale bude trh práce proměňovat a poroste tlak na to, aby se zaměstnanci přeučili na nové profese. Zvýší se také význam digitalizace.