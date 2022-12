Redakce Hospodářských novin vám přináší výběr mimořádných příběhů, které napsaly Češky v roce 2022. Zahrnuje vědkyně, sportovkyně, umělkyně, političky i diplomatku, která výrazně pomohla s vyjednáváním stropů na energie v unii. Každoroční inspirativní výběry Top ženy Česka v kategoriích podnikatelka, manažerka a veřejná sféra zveřejníme v březnu 2023.

Vědkyně Martina Benešová-Schäfer

Foto: ČTK

Původem jaderná chemička letos slavila úspěch s lékem na léčbu prostaty, jehož je spoluautorkou. Lék získal povolení americké i evropské lékové agentury a v roce 2023 by měl být masivněji dostupný pacientům. Díky tomu získala cenu Invence v ocenění Česká hlava. Nové radiofarmakum umí přímo v těle pacienta s rakovinou prostaty najít nemocné buňky, navázat se na ně, ozářit je a zničit, a to bez vážnějších vedlejších účinků. Martina Benešová-Schäfer má ráda rychlá auta a metal, a nesplňuje tak úplně představy upjaté vědkyně. Působí na vědeckém pracovišti v Heidelbergu, vystudovala jadernou chemii na Univerzitě Karlově.

Diplomatka Lucie Šestáková

Foto: Twitter Lucie Šestákové

Jedna z hlavních postav českého předsednictví EU. Šestým rokem působí v Bruselu coby zástupkyně velvyslance pro otázky vnitřního trhu, energetiky nebo životního prostředí. Z titulu své funkce se stala spoluarchitektkou evropské dohody o emisích CO 2 v autoprůmyslu nebo zastropování cen plynu v EU. Šestačtyřicetiletá Šestáková, která se podílela už na prvním českém předsednictví v roce 2009, patří mezi nejzkušenější expertky na evropskou politiku, které česká státní správa má. Vedle profesní kompetence může inspirovat ostatní ženy i proto, že zvládá práci v mezinárodním prostředí coby svobodná matka, která sama vychovává malou dceru. O tom, jakou síť si kvůli tomu musela kolem sebe vytvořit, dokáže mluvit s otevřeností a upřímností.



Snowboardistka Eva Adamczyková

Foto: ČTK

Je to inspirativní příběh pádu z vrcholu na dno a rychlého návratu zpět. Eva Adamczyková (tehdy ještě s dívčím jménem Samková, v září 2022 se vdala za herce Marka Adamczyka) byla favoritkou na zisk olympijské medaile na hrách v Pekingu ve snowboardcrossu. Ale v prosinci, několik týdnů před startem olympiády, si v závodu v rakouském Montafonu při pádu v cílové rovince zlomila oba kotníky. Závažné zranění ohrozilo její kariéru, ale nevzdala se. Ještě na začátku června měla devětadvacetiletá snowboardistka v nohách šrouby, přesto se v tomto roce dokázala vrátit k závodění. A ačkoliv označuje tuto sezonu za zkušební, opět končí závody mezi nejlepšími. Přitom jak sama říká: „Před pár měsíci bych si ani nepomyslela, že pojedu Světový pohár.“

Aktivistka Magda Faltová

Foto: HN – Matej Slávik

Ředitelka Sdružení pro integraci a migraci byla jednou z vůdčích osobností během migrační krize v roce 2015, v roce 2021 pomáhala lidem, kteří opouštěli Afghánistán, a díky ní se Česko dokázalo letos postarat o obří uprchlickou vlnu z Ukrajiny. Ihned po vypuknutí krize se její nezisková organizace postavila do čela všech českých aktivit, snažila se je zorganizovat a své zkušenosti neúnavně předávala i zkostnatělým státním institucím, které o to mnohdy ani nestály. Faltová přesně věděla, co je třeba dělat, zařídit, kde se mohou objevit problémy. I díky ní vznikla rychle platforma Uprchlíci vítejte, která sdružila různé neziskové organizace a propojila nabídku ubytování od rodin s poptávkou od uprchlíků. A také stanovila pravidla, která takové ubytování musí mít, aby bylo pro všechny přijatelné. Zejména díky tomu pak Česko první vlnu uprchlické krize tak dobře zvládlo. Nedávno za své aktivity získala od velvyslanectví USA cenu Alice Garrigue Masarykové.

Ministryně Jana Černochová

Foto: HN – Honza Mudra

Česká politička, členka ODS, od prosince 2021 ministryně obrany ČR. Nejprve to vypadalo, že bude prosazovat „jen“ modernizaci Armády České republiky a namíří obranný rozpočet ke dvěma procentům HDP. Po vypuknutí ruské invaze na Ukrajinu se postavila do čela mimořádné podpory Ukrajiny, její resort organizuje a koordinuje od prvních dnů dodávky zbraní a vojenské techniky na Ukrajinu. Kyjev také v rámci společného zasedání vlád Česka a Ukrajiny navštívila a opět pod jejím vedením vzniká široká spolupráce českého a ukrajinského obranného průmyslu. Černochová i v jiných zakázkách dává velký důraz na účast českého průmyslu, jehož představitelé mají od prvních dnů jejího vedení resortu dveře poměrně otevřené. Razantně zrychlila modernizaci armády. Její tým dojednal dodávku německých tanků Leopard 2A4 v rekordně krátké době, finišuje se smlouvou na dodávku švédských bojových vozidel pěchoty za 52 miliard a do října roku 2023 chce Černochová vládě předložit návrh na nákup 24 amerických bojových letounů F-35.

Spisovatelka Kateřina Tučková

Foto: HN – Libor Fojtík

Autorka bestsellerů Žítkovské bohyně a Vyhnání Gerty Schnirch patří k nejpopulárnějším tuzemským autorům. Letos byl ale její příběh obzvlášť zajímavý. Tučková vydala dlouho očekávaný román Bílá voda z česko-polského pohraničí, který vypráví dramatické osudy tamních řeholnic, jež byly do kláštera svezeny v padesátých letech v rámci takzvané Akce Ř a poté byly perzekvovány nejen komunistickým režimem. Téměř 700stránkové dílo vznikalo skoro deset let, Tučková ho dvakrát celé smazala a začínala od začátku, protože nebyla spokojena s koncepcí. Vyplatilo se – za román získala Státní cenu za literaturu, a stala se tak teprve třetí ženou, která takové ocenění v novodobé historii Česka převzala. Přestože Tučková patřila mezi hlavní favority, i tak udělení ceny právě jí vyvolalo mezi literárními kritiky skandál. Podle některých totiž připomíná román spíše splétání vánočky, kterému chybí hlubší promyšlení nastoleného tématu. Čtenáři ale nesouhlasí: už v říjnu bylo prodáno skoro 75 tisíc kusů.

Tenistky Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková

Foto: Profimedia

Jsou nejlepším tenisovým týmem na světě. Potřetí v kariéře je Mezinárodní tenisová federace ITF vyhlásila nejlepším deblovým párem. Stejné ocenění dostaly podruhé v řadě od ženské tenisové asociace WTA. Šestadvacetileté české tenistky zažily téměř dokonalou sezonu. Vyhrály všechny tři grandslamy, na kterých nastoupily (Australian Open, Wimbledon, US Open), pouze French Open vynechaly kvůli covidu. Na Turnaji mistryň, kde loni triumfovaly, prohrály ve finále. I tak Siniaková s Krejčíkovou zářijovým vítězstvím na US Open zkompletovaly tituly ze všech hlavních turnajů, tedy Grand Slam. Zároveň mají takzvaný Zlatý Slam, což je zmíněný Grand Slam a olympijské zlato. A také jako první deblový pár v historii letos zkompletovaly Super Slam, tedy všechny čtyři Grand Slamy, olympijské zlato a vítězství na Turnaji mistryň. Obě mají také titul ve Fed Cupu.

Manažerka Marie Havlíčková

Foto: archiv Marie Havlíčkové

Americký Groupon je průkopníkem slevových portálů. Kdysi slavná firma, která vstoupila v roce 2011 na newyorskou burzu, je ale ve špatném stavu a lék se snaží najít Češi z fondu Pale Fire Capital, jenž se stal jeho největším akcionářem. Na záchranu vyslali Marii Havlíčkovou, za svobodna Chytilovou, která v minulosti šéfovala Slevomatu. Nejprve měla spolupráce volnější podobu, ovšem na začátku prosince už Havlíčková dostala oficiální místo po boku výkonného ředitele Grouponu. Její mise je podobná, jako byla u Slevomatu – provést portál změnou ze slevového na zážitkový. Na svém profilu na LinkedInu má u jména uvedenou pozici „Výsadkář v PFC“, což docela sedí. Pražský fond, za kterým stojí trojice Jan Barta, Dušan Šenkypl a David Holý, totiž do Grouponu už nalil přes tři miliardy korun a potřebuje jeho dlouhodobě uvadající byznys (i cenu akcií) oživit rychlým zásahem shora. „Nemáme ambici okopírovat Slevomat, protože rozložení nabídky a produktové uchopení Grouponu musíme přizpůsobit zákazníkům na daných trzích. Nicméně základní principy, jako jsou orientace na zákazníka, kvalita a pestrost nabídky, platí pro úspěšnou transformaci Grouponu, stejně jako to bylo v případě Slevomatu,“ říká pětatřicetiletá Havlíčková, maminka dvou dětí.

Investorka Karolína Mrozková

Foto: HN – Václav Vašků

Dvaatřicetiletá topmodelka se objevila na obálkách časopisů Vogue nebo Elle, dělala reklamu pro Mattoni nebo legendární rtěnky Mac a chodila na módních přehlídkách pro značky Chanel či Dolce & Gabbana. V posledních letech ale rodačka z Prahy nastartovala úplně jinou kariéru: je z ní investorka do technologických firem. Pět let strávila v newyorském fondu White Star Capital a letos se přesunula domů. Jako první žena se připojila k partnerům nejstaršího a nejúspěšnějšího českého fondu rizikového kapitálu Credo Ventures. Ten stojí například za jednorožci Productboard a UiPath, tedy mladými firmami s hodnotou přesahující miliardu dolarů. „Vystudovala jsem finance a marketing a během toho mi došlo, co bych chtěla v životě dělat. Táta měl v Česku několik firem, například tu rozjel franšízu Marks & Spencer nebo řetězec Delmart, který mu dodnes patří. Hodně jsme se doma o jeho práci bavili, žila jsem tím,“ popisuje Mrozková svůj vztah k byznysu. Ve Spojených státech se jí zalíbil obor venture kapitálu, proto napsala e-mail do White Star Capital a během pěti let se tam vypracovala ze stážistky na pozici „principal“, což je poslední stupínek pod partnerem, tedy spolumajitelem fondu. Nyní svůj čas dělí mezi Prahu a Istanbul, kde žije její přítel.

Danuše Nerudová

Foto: HN – Václav Vašků

Letos určitě nejviditelnější Češka. V květnu oznámila svou prezidentskou kandidaturu, o které se dlouho spekulovalo. Během sedmi měsíců jí vystoupaly preference až ke třiceti procentům, aktuálně v průzkumech vede, a má tak jako první Češka opravdu šanci stát se prezidentkou. Na druhou stranu politologové upozorňují, že proti Andreji Babišovi by měl ve druhém kole větší šanci Petr Pavel, jenž by pravděpodobně dokázal oslovit i nerozhodnuté voliče z Babišova spektra. Nerudová zatím vede spíše nekonfliktní, někdo říká nevýraznou kampaň, daří se jí oslovovat mladé lidi, kteří jsou ale v preferencích vrtkaví, nebo nakonec volit ani nejdou. Její kritici upozorňují na problémy Mendelovy univerzity v době, kdy byla její rektorkou, nebo na to, že její manžel Robert Neruda je advokátem v kanceláři Havel & Partners, a hrozí jí tak možný střet zájmů. Na druhou stranu si třiačtyřicetiletá kandidátka na rozdíl od Petra Pavla a Andreje Babiše aktivně nezadala s komunistickým režimem a její akademická kariéra byla dosud rychlá a příkladná.