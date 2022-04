Množství využívaného pěnového polystyrenu v Česku i ve světě každoročně roste. Obrovské množství se ho používá v obalech – balí se do něj elektronika i velké domácí spotřebiče. Stále větší využití má ve stavebnictví, zejména při zateplování fasád. S tím vším se pojí i velké množství odpadu. Podle sdružení výrobců a zpracovatelů polystyrenu EPS ČR ho v Česku na skládkách a ve spalovnách končí 7500 tun ročně, což je u tak lehkého materiálu, který tvoří z 98 procent vzduch, skutečně hodně. Jen loni se ho v Česku spotřebovalo na 62 tisíc tun.

Přestože se poměrně snadno recykluje, z toho, co skončí jako odpad, se k recyklaci v Česku dostane jen 40 procent. Podle Pavla Zemeneho, předsedy Sdružení EPS ČR, je problém v jeho nedostatečném třídění v domácnostech a firmách, ale také v nedokonalé síti kontejnerů a sběrných dvorů. Navíc když už jej někdo vyhodí do žlutého kontejneru na plast, tak stále nemá zaručeno, že se dostane k recyklaci. Výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství Petr Havelka naopak upozorňuje, že hlavní problém v jeho třídění je hlavně cena. Ekonomicky se to nevyplatí.

