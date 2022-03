Kvůli efektivnější pomoci lidem utíkajícím z Ukrajiny po ruské vojenské invazi bude pravděpodobně nezbytné v nejbližší době vyhlásit v České republice nouzový stav, uvedl ve středu na twitteru ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Především krajům podle něj umožní lépe zapojit všechny lidské i materiální zdroje. O tom, kdy bude nouzový stav nezbytné vyhlásit, rozhodne vláda.

Nouzový stav v posledních dvou letech opakovaně platil kvůli epidemii covidu-19. Celkově trval 284 dní a naposledy skončil v noci na loňského 26. prosince. Tentokrát by podle Rakušana nouzový stav nijak nezasáhl do života lidí. „Nebylo by nutné jakkoliv omezovat pohyb osob, vzdělávání, zdravotnictví, obchod či služby. Vládě a krajům by ale pomohl účinněji a rychleji pomáhat uprchlíkům z Ukrajiny.“

Nouzový stav vyhlašuje podle ústavního zákona o bezpečnosti ČR vláda při živelních pohromách, haváriích, nehodách nebo při jiném nebezpečí, které značně ohrožuje životy, zdraví, majetek, vnitřní pořádek nebo bezpečnost. Vyhlásit ho může nejvýše na 30 dní. Nouzový stav může zrušit Sněmovna, která také musí dát předchozí souhlas s každým případným prodloužením.

Rakušan již v úterý zmiňoval, že nouzový stav vyžadují nejvyšší dva ze čtyř stupňů systému ministerstva vnitra pro přijímání uprchlíků. Kabinet spustil minulý týden druhý stupeň, který počítá se zajištěním 5000 lidí. Premiér Petr Fiala (ODS) dnes uvedl, že v posledních dnech dorazilo do Česka kvůli konfliktu na Ukrajině zhruba 20 tisíc lidí a počet bude růst.

Podle Rakušana bude nouzový stav pravděpodobně nutný kvůli tomu, aby stát mohl využít všechny připravené mechanismy naplno. „Krajům umožní efektivně zapojit všechny lidské i materiální zdroje, které mají, zrychlit proces registrace uprchlíků a zkrátit tak čas, který tito lidé tráví v krajských asistenčních centrech,“ uvedl ministr.

Strany nynějšího kabinetu v minulém volebním období při opakovaných žádostech vlády ANO a ČSSD o prodloužení nouzového stavu tento požadavek kritizovaly. Mezi první kroky vlády Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN patřilo rozhodnutí nežádat o další prodloužení nouzového stavu. Rakušan v úterý řekl, že slovní spojení nouzový stav je nutné „rehabilitovat“. „Věřím, že ačkoliv vyvolávalo v uplynulých týdnech a měsících řadu emocí, veřejnost by toto rozhodnutí pochopila a přijala,“ myslí si dnes.